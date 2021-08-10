Брюссель, , 15:24 — REGNUM Строительство стены на границе Белоруссии и Литвы не будет финансироваться Еврокомиссией (ЕК). Об этом 10 августа сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Адальберт Янц.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Еврокомиссия не считает верным финансировать строительство преград и барьеров из фондов ЕС. Поэтому финансирование данного инфраструктурного объекта не должно осуществляться из фондов ЕС», — сказал он в ответ на вопрос о возможности финансирования ЕК стены для блокирования потока мигрантов на белорусско-литовской границе из европейского бюджета.

При этом Янц уточнил, что ЕК поддерживает Литву в процессе управления границами и в финансовом плане, а также обсуждает с республикой дальнейшую помощь, включая — финансовую.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Европейском союзе не стали менять рекомендации относительно поездок в другие страны в период распространения коронавируса, сохранив в списке США, Австралию и Японию.