Белград, 10 августа, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Сербия намерена купить от Кипра 11 транспортно-боевых вертолетов Ми-35П вместе с оборудованием и вооружением. Об этом 9 августа сообщил сербский портал Tango six со ссылкой на кипрское издание Politis.com.

Mil.ru Вертолеты Ми-35

По информации издания, Совет министров Кипра одобрил продолжение переговоров с сербской стороной, которые начались в начале этого года, когда делегация Сербии во главе с заместителем министра обороны Ненадом Милорадовичем посетила Кипр. Тогда команда сербских техников проинспектировала вертолеты на военной базе «Андреас Папандреу».

Портал уточняет, что на вертолетах серии «П», которые намерена приобрести Сербия, установлено почти такое же вооружение, как и на новой серии «М», которыми уже располагают Военно-воздушные силы Сербии. Кипр купил для этих вертолетов противотанковые управляемые ракеты 9M120 ATАКА и 9M114, а также 80-миллиметровые неуправляемые ракеты воздух-земля С-8. На вертолетах не установлено оборудование для ночных полетов.

Напомним, что из-за антироссийских санкций Евросоюза Кипр в 2018 году был вынужден вывести свой флот из 12 вертолетов Ми-35 из употребления (один летательный аппарат был уничтожен в результате падения). Вертолеты дважды проходили ремонт — в 2008 и 2014 году.