Выборг, Ленинградская область, 10 августа, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Полиция опубликовала фотографии осужденных беглецов из мирового суда Выборгского района Ленинградской области. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сбежал из суда осужденный Николай Васильевич Мигутин

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 9 августа из здания мирового суда №25 Выборга сбежали два брата, как только услышали приговоры за умышленное причинение легкого вреда здоровью, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Беглецов зовут Михаил Васильевич Мигутин 1986 года рождения. Он был приговорен к отбытию одного года в колонии строгого режима. Он среднего роста, полный, одет в рабочую робу. Его старший брат — Николай Васильевич Мигутин 1981 года рождения, приговорен к 2,5 годам строгого режима. Он среднего роста, худощавый, одет в рабочую робу.

В зал суда братьев доставили судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов, после объявления приговора, воспользовавшись ситуацией, мужчины сбежали от ареста через открытое окно.

«Полицией приняты все необходимые меры, направленные на розыск и задержание указанных граждан», — рассказали в ведомстве.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти просит жителей помочь в розыске преступников и сообщить об их местонахождении в полицию по телефонам 02 или 112.