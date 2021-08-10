Самара, 10 августа, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Ход подготовки Дворца спорта в Самаре к официальному открытию проинспектировал глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

ООО «ВТС-П» Проект нового Дворца спорта в Самаре

Сообщается, что работы по реконструкции этого спортивного объекта площадью свыше 29 тысяч кв. метров близятся к завершению.

«Мы на финальной стадии, нужно, чтобы все работы были должного качества», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Глава региона также отметил, что это первый профессиональный лед для кёрлинга в Самарской области и одна из немногих площадок в РФ такого уровня.

«Здесь можно будет проводить соревнования мирового уровня. Уверен, она будет востребована круглый год», — подчеркнул глава региона.

Отмечается, что особое внимание Азаров уделил вопросам благоустройства прилегающих ко Дворцу спорта территорий. В настоящее время рядом с фасадом нового здания, где установлен памятник Владимиру Высоцкому, строители обновляют гранит, устанавливают подсветку, монтируют скамейки, обустраивают клумбы и газоны.

Сообщается, что глава области поручил еще раз хорошо продумать расположение объектов благоустройства и вопрос организации прохода в сооружение во время массовых мероприятий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области появится гимнастический «Немов-центр».