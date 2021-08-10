Салехард, 10 августа, 2021, 15:12 — ИА Регнум. На ямальских стационарах Бованенково и Марре-Сале проходят наблюдения за мерзлотой в естественных условиях. Об этом сообщает пресс-служба главы ЯНАО.

Алексей Маслаков Изучение вечной мерзлоты

Исследования проводятся в рамках национального проекта «Наука». В экспедициях участвуют ученые Института криосферы Земли Сибирского отделения Российской академии наук. Основная цель исследований — получение данных о реакции мерзлоты на климатические изменения как в местах промышленного освоения, так и в зоне типичной тундры.

Учёные бурят термометрические скважины в различных ландшафтах, оборудуют их логгерами, проводят измерения температурного режима мерзлоты в скважинах, изучают глубину сезонного протаивания и опасные криогенные процессы.

Всё это необходимо для оценки поведения мерзлоты при климатическом потеплении. На ямальских стационарах с 1978 года на сегодняшний день накоплен большой объём уникальных непрерывных наблюдений, что позволяет уже сейчас определить районы и типы ландшафтов, наиболее остро реагирующие на потепление климата. Полученные данные лягут в основу прогнозной мерзлотной карты автономного округа со сроком до 50 лет.