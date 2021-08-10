Варшава, 10 августа, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В Силезском воеводстве Польши приняли решение организовать вакцинацию от COVID-19 прямо на территории католических храмов. Об этом 10 августа на своей странице в соцсети Twitter сообщил глава данного региона Ярослав Вечорек.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

«Все епархии нашего воеводства с помощью местных властей выставят мобильные пункты вакцинации на территории своих приходов, чтобы обеспечить всем прихожанам быстрый доступ к вакцинам. Таким образом, это будет большая акция. Воеводского масштаба», — говорится в сообщении.

Акция начнется в воскресенье, 15 августа. Мобильные пункты вакцинации будут расположены в 150 приходах 167 населенных пунктов Силезского воеводства. Предварительная регистрация при этом не требуется.