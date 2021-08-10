Москва, 10 августа, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Вероятно, мера запрета на продажу бензина трейдерами не окажет значительного влияния на цены на бензин, а лишь позволит снизить количество спекуляций на рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

ИА REGNUM Бензин

«Важнее, что правительство России рекомендовало увеличить торги бензином на 5000 т в сутки (в июле объём торгов составлял 28 тыс. — 36 тыс. тонн в сутки). Это, скорее всего, позволит стабилизировать биржевые цены.

При этом вместе с концом сезона отпусков, завершением ремонта НПЗ и небольшой коррекцией цен на нефть, данные меры могут привести и к коррекции оптовых цен на 5−10%.

Розничные цены в такой ситуации, вероятно, продолжат рост темпами, не превышающими инфляцию.

Если текущие меры не позволят стабилизировать ситуации на топливном рынке, можно ожидать, что правительство РФ всё-таки введёт запрет на экспорт бензина», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ввести временный запрет продажи бензина трейдерами. Данную меры предложил вице-премьер Александр Новак.

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