Калуга, 10 августа, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Памятную серебряную монету серии «Космос», посвященную выдающемуся ученому и основоположнику отечественной космонавтики, калужанину Константину Эдуардовичу Циолковскому, выпустил в обращение Банк России. Для изготовления монеты были использованы фотографии ученого из фондов Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского в Калуге. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего калужским отделением Банка России Владимир Репета.

Kaluga-gov.ru Памятную серебряную монету, посвященную Константину Эдуардовичу Циолковскому выпустил в обращение Банк России

Официальное название монеты — «Стремление к звездам, К. Э. Циолковский». На монете рельефный портрет ученого дополнен фоном выполненных в цвете изображений космического пространства и формул. Внизу имеется надпись: «К. Э. ЦИОЛКОВСКИЙ. Это не первая монета с изображением ученого. Впервые Константин Эдуардович Циолковский появился на отечественных деньгах в 1987 году — на памятной монете номиналом 1 рубль из мельхиора, выпущенной к 130-летию со дня рождения. Тираж той монеты составлял 4 млн экземпляров в различных качествах чеканки.

Тираж новой монеты с изображением Константина Циолковского составит три тысячи штук. Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.