Лондон, 10 августа, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Британский неосоул-дуэт Jungle представил еще один сингл из грядущего студийного альбома «Loving In Stereo». Композиция получила название «All Of The Time» и вышла сразу же с музыкальным клипом, который доступен для просмотра на официальном канале группы в ютубе.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Ранее из надвигающегося релиза для прослушивания стали доступны еще пять песен — «Keep Moving», «Talk About It», «Romeo», «Dry Your Tears» и «Truth». Выход альбома назначен на пятницу 13-го августа.

Напомним, что 29-го августа британский коллектив приедет в Москву в качестве хедлайнера фестиваля Aviapark Music Day.