Марнеули, Грузия, , 15:07 — REGNUM «Грузинская мечта» — единственная партия в Грузии, за время правления которой в стране не было ни одного военного конфликта. Об этом 10 августа заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время представления кандидата в мэры города Марнеули.

Ираклий Гарибашвили Ahlibeyt.ge

«Грузинская мечта» является единственной политической силой, которая смогла принести в страну длительный мир, стабильность и развитие. Это единственный продолжительный, восьмилетний период, когда у нашей страны, к счастью, не было войны», — сказал Гарибашвили.

Он отметил, что политики, которые допустили войну в стране, не заслуживают того, чтобы вернуться во власть и даже находиться в политике.

Напомним, в Грузии 2 октября пройдут выборы в органы местного самоуправления. Согласно данным соцопросов, основным конкурентом «Грузинской мечты» будет партия «Единое национальное движение», которую основал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

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