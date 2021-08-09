Курск, 19 мая, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 29 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

19 мая выявлено 39 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 117 тыс. 853 случая заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 114 тыс. 205 пациентов, в том числе 105 — за последние сутки.

Всего скончались 2475 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.