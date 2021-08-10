В Саратове названа предварительная причина возгорания цирка
Саратов, 10 августа, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В Саратове площадь пожара в отреставрированном цирке составила 50 кв. метров с большой площадью задымления. Горел утеплитель и обрешетка купола цирка, заявил зампред правительства Роман Грибов.
Предварительно, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при проведении строительных работ.
«Чётко сработала пожарная сигнализация. Стоит отметить слаженность действий пожарных и спасательных расчетов», — добавил спикер.
Отмечается, что пострадавших среди людей и животных нет.
ИА REGNUM напомиинает, губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил зампреду Александру Соловьеву установить причины пожара и оказать необходимую помощь в оперативном восстановлении цирка. Также поставлена задача оценить соблюдение правил противопожарной безопасности на объекте.
По данным ряда местных СМИ, цирковая труппа в настоящее время находится на гастролях.
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