Саратов, 10 августа, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В Саратове площадь пожара в отреставрированном цирке составила 50 кв. метров с большой площадью задымления. Горел утеплитель и обрешетка купола цирка, заявил зампред правительства Роман Грибов.

Олег Кугаев Пожар

Предварительно, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при проведении строительных работ.

«Чётко сработала пожарная сигнализация. Стоит отметить слаженность действий пожарных и спасательных расчетов», — добавил спикер.

Отмечается, что пострадавших среди людей и животных нет.

ИА REGNUM напомиинает, губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил зампреду Александру Соловьеву установить причины пожара и оказать необходимую помощь в оперативном восстановлении цирка. Также поставлена задача оценить соблюдение правил противопожарной безопасности на объекте.

По данным ряда местных СМИ, цирковая труппа в настоящее время находится на гастролях.

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