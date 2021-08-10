Ужур, Красноярский край, 10 августа, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В городе Ужуре Красноярского края мужчина, его приятель и женщина осуждены к длительному лишению свободы за преступление против половой неприкосновенности маленьких детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 августа в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Наручники

Обвинительный приговор вынесен 64-летнему и 58-летнему мужчине, а также 30-летней матери детей.

Установлено, что в 2018 году жительница Ужура за 1 тысячу рублей неоднократно передавала своих детей (3 года и 5 лет) знакомому. Последний совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера. Одного ребёнка мужчина привёз к своим приятелям (58 лет и 50 лет). Злоумышленники надругались над малышом.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что 50-летний обвиняемый страдает психическим расстройством и в момент совершения преступления не осознавал характера совершаемых им действий. Суд постановил применить в отношении него принудительные меры медицинского характера.

64-летний подсудимый приговорён к 23 годам лишения свободы, 58-летний — к 12,5 года. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Матери за торговлю детьми назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области матери вынесен обвинительный приговор по делу о жестоком обращении с ребёнком.

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