Берлин, 10 августа, 2021, 15:05 — ИА Регнум. На данный момент в ФРГ свыше 1 млн подростков в возрасте от 12 до 17 лет сделана прививка первым компонентом вакцины от COVID-19. Об этом 10 августа сообщил немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан на своей странице в соцсети Twitter.

Tim Reckmann Вакцинация

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«Среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет более миллиона (22,5%) сделали первую прививку», — говорится в сообщении главы минздрава Германии.

Также Шпан уточнил, что в настоящее время 55,1% жителей страны прошли полную вакцинацию от нового заболевания и добавил, что в Германии имеется достаточное количество вакцины от COVID-19 для всех возрастных групп населения.

Отметим, на сегодняшний день в Германии выявлено за все время пандемии свыше 3,8 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом.