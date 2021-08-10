Москва, , 14:59 — REGNUM Озвученные 9 августа Александром Лукашенко условия признания официальным Минском территориальной целостности России, с которой он строит Союзное государство и от которой рассчитывает получить финансовую и иную помощь, выглядят как минимум странно. На это обратил внимание известный российский журналист Владимир Соловьёв.

В ходе состоявшегося 9 августа «большого разговора с президентом» Лукашенко заявил, что якобы не может посетить Крым иначе, чем через территорию Украины. Он также отметил, что признает Крым российским не ранее, чем это сделают мифические российские «олигархи».

В тот же день Соловьёв отреагировал на озвученные Лукашенко условия, заметив: «Ставить свои политические решения в зависимость от действий «олигархов», да еще и чужих, вежливо говоря, недальновидно».

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«Пока в этом заявлении Лукашенко скорее слышится эхо уже давно отвергнутой Западом пресловутой «многовекторности», — долбавил Соловьёв.

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