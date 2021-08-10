Минск, , 14:57 — REGNUM Белоруссия не в состоянии надёжно охранять границу Союзного государства. Госпогранкомитет республики 10 августа через свой телеграм-канал распространил очередное сообщение о выдворении литовскими коллегами обратно группы нелегалов в количестве 10 человек.

«Иностранец из этой группы зафиксировал на видео вопиющий факт действий представителей литовской погранохраны, противоречащие всем законам и человеческим ценностям. На кадрах отчетливо видно, как литовские пограничники перемещают беременную женщину без сознания с литовской стороны на линию границы, и оставляют ее там. Это не что иное, как преднамеренное оставление человека в опасности без возможности получения необходимой медицинской помощи», — сказано в сообщении белорусских пограничников.

Они не уточнили, как такая большая группа нелегальных мигрантов с детьми и беременной женщиной смогла незаметно прибыть в прибалтийскую республику из Белоруссии, чья государственная граница является одновременно и границей Союзного государства России и Белоруссии. Литовское пограничное ведомство утверждает, что выдворенные мигранты ранее нарушили государственную границу, незаконно прибыв из соседней Белоруссии.

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