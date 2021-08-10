Москва, , 14:57 — REGNUM Пресненский суд Москвы отклонил иск осужденного блогера Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщили 10 августа в пресс-службе суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Решением Пресненского районного суда города Москвы отказано в удовлетворении исковых требований Навального к Пескову… о защите чести, достоинства и деловой репутации», — сообщили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже второй иск Навального к Пескову. Более ранний был подан в конце 2020 года, но суд заявление истца не принял из-за ошибок в процедуре подаче документа.

Тогда блогер добивался, чтобы суд признал несоответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию заявление Пескова.

Речь идёт о заявлении, в котором пресс-секретарь президента РФ сказал, что «с больным (Навальным, находившемся на лечении в Берлине — прим. ИА REGNUM) работают специалисты ЦРУ, всё, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация».

Вторая фраза, вызвавшая претензии Навального: «Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами — СВР, ГРУ и другими спецслужбами». Этот комментарий Песков давал 1 октября 2020 года.

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