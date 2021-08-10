Набережные Челны, Татарстан, 10 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Новый грузовик «КамАЗ Компас» будет представлен в сентябре на выставке «Comtrans-2021» в Москве. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на официального дилера КамАЗа.

Kamaz.ru «КАМАЗ»

Стоит отметить, что дебют прототипа нового грузовика «КамАЗ Компас» состоялся в июне 2021 года. Легкий малотоннажный грузовик «Компас» составит в России конкуренцию «ГАЗели». А вот более тяжелые версии этой модели будут конкурировать с «Валдай Next» и «ГАЗон Next».

По предварительной информации, на авторынке России новинка появится также в сентябре текущего года.

«Компас» создан на новой «тележке» КамАЗа. При этом кабина установлена от JAC N-Series. Отмечается, что малые и средние версии «Компаса» получат турбодизель Cummins и механическую трансмиссию.

Ранее КамАЗ представил новый карьерный самосвал КАМАЗ-6561 «Геркулес», созданный совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана.

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