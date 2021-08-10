Москва, 10 августа, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поддержал предложение ввести межрегиональный режим ЧС из-за лесных пожаров в Иркутской области и Якутии. С такой инициативой сегодня, 10 августа, выступили Рослесхоз и Минприроды РФ в связи со сложной ситуацией на территории двух сопредельных регионов. Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.

Лесной пожар

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Заседание федерального штаба по тушению лесных пожаров состоялось под председательством министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова. Глава федерального ведомства подчеркнул, что введение такого режима позволит МЧС использовать более широкие возможности по привлечению межрегиональных группировок и переброске сил МЧС из других регионов.

«Обстановка с лесными пожарами в России остаётся крайне напряжённой. К сожалению, показатели горимости лесов превысили показатели прошлого года. В текущем году при меньшем количестве пожаров мы фиксируем увеличение площади, пройденной огнем, по сравнению с аналогичным периодом в 1,2 раза, что составляет 7,8 млн га.

Причем более 90% пройденных огнём площадей приходятся на регионы Дальнего Востока, в частности на Якутию — 78% всех площадей по стране. В Республике Саха в текущем пожароопасном сезоне пройденная огнем площадь превысила 6 млн гектаров. Задымление от пожаров в Якутии наблюдается и в соседних регионах — Красноярском крае, Иркутской области, ряде регионов Урала», — отметил министр Александр Козлов.

Глава министерства подчеркнул, что неблагоприятная пожароопасная обстановка сложилась этим летом в нескольких регионах страны.

«Что касается ситуации с пожарами в Иркутской области, то, на мой взгляд, она ещё достаточно управляемая. Сейчас там площади, пройденные огнем, в подавляющем большинстве приходятся на лесные территории, где ранее была выделена зона контроля лесных пожаров.

В Иркутской области погода засушливая, но коллеги справляются, держат оборону, но тем не менее считаю, что региону необходимо принять весь комплекс дополнительных мер, направленных на стабилизацию обстановки», — сказал Александр Козлов.

Игорь Кобзев доложил о текущей лесопожарной обстановке в Иркутской области.

На утро 10 августа зарегистрировано 28 лесных пожаров на общей площади 123,5 тыс. га. Из них шесть пожаров на площади 12,2 тыс. га — локализованы. Новых лесных пожаров не обнаружено. Угрозы населённым пунктам нет.

«С даты введения режима ЧС регионального уровня 6 августа мы фиксируем положительную динамику: количество пожаров сократилось на 23, что составляет 43%, в течение трех суток новых очагов не возникает.

Возникшие 6 августа три новых очага были ликвидированы в течение первых суток. Увеличение площадей пожаров происходит на задымленных территориях, по которым очень сложно работать. Вопрос организации тушения лесных пожаров держу на постоянном личном контроле. Планирую прибыть в проблемные северные районы, на месте оценить ситуацию», — сказал Игорь Кобзев.

По сообщению Росгидромета, в 36 из 42 муниципальных образований области наблюдается 4−5-й класс пожарной опасности. Наиболее сложная обстановка сохраняется на территории Катангского района.

По состоянию на 10 августа зарегистрировано 25 лесных пожаров на площади 117,3 тыс. га. Основная сложность в тушении — значительная удалённость лесных пожаров, сложный рельеф местности (старые гари составляют более 40% всей территории района, заболоченность территорий), задымленность.

На территории Киренского района действует три лесных пожара на площади 6,2 тыс. га. На сегодняшний день на тушении пожаров задействовано 754 человека, 60 единиц техники. Кроме того, в готовности находятся 156 человек для оперативного реагирования на вновь возникающие лесные пожары.

На мониторинг и тушение запланировано: 18 воздушных судов, из них семь легкомоторных самолетов, шесть Ан-2 и четыре вертолёта Ми-8, один Ил-76 Министерства обороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, на 9 августа в Иркутской области было зарегистрировано 30 пожаров на землях лесного фонда, на общей площади 123 тысячи 384 га. Из них удалось локализовать пять пожаров, два пожара были ликвидированы в течение 9 августа.

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