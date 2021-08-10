Москва, 10 августа, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Для того, чтобы российская экономика могла восстановиться и показать рост, ей нужно восставить производство товаров и услуг, но для этого у предпринимателей нет денег. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко, комментируя прогнозы о 5-процентом росте ВВП России в 2021 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли. Рост ВВП

«В России, кроме проблем со спросом, мы имеем проблемы и с предложением. Предложению внутри России неоткуда взяться, — сказал он. — На восстановление производства товаров и услуг нужны средства. Где их взять, если «подушек безопасности» не осталось, ставка увеличилась, а предприятия, чей оборот упал, в большинстве своём перестали удовлетворять российским критериям кредитоспособности? Таким образом, в настоящее время мы имеем закредитованных граждан, неспособные кредитоваться предприятия, буксующую мировую экономику плюс инфляция и повышенная ставка».

В этих условиях, как полагает Пальченко, сложно говорить о росте спроса и предложения, и росте экономики в целом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что восстановление экономик США и Китая забуксовало из-за новых штаммов коронавируса.