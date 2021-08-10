Кишинёв, , 14:54 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду намерена лично встретиться с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком во время его рабочего визита в Кишинёв. Об этом она 10 августа сообщила на пресс-конференции.

Майя Санду Presedinte.md

«Президент Молдавии ответственен за внешнюю политику, поэтому я проведу встречу», — сказала Санду.

Она добавила, что вместе с ней на встрече с гостем из России будет присутствовать новый вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску.

Напомним, ранее стало известно, что Козак прибудет в Кишинёв 11 августа по приглашению молдавской стороны. Сообщается, что на переговорах планируется обсудить отношения Молдавии и России.

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