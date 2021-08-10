Москва, 10 августа, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В настоящее время нет оснований верить оптимистичным прогнозам касательно восстановления российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал версии ряда экспертов о том, что темпы роста российской экономики в 2021 году составят до 5%.

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«Не стоит верить оптимистичным прогнозам касательно восстановления российской экономики. Нет фундаментальных оснований. С самого начала эпидемии граждане и предприятия в России, не получив по факту поддержку от государства и быстро потратив «подушки безопасности», пошли в банки за деньгами, чтобы перебиться до конца эпидемии. Весь мир заявлял об успехе в разработке вакцин, поэтому ожидания были оптимистичными, — сказал Пальченко. — Однако вирус мутировал, эпидемия затянулась, как следствие, внутренний спрос обозначил восстановление в начале года, и пока что на этом всё».

Как пояснил эксперт, мировой спрос, прежде всего на сырье, немного восстановился на фоне успехов в борьбе с эпидемией в Китае, главном мировом производителе, и США, главном мировом потребителе.

«Но и там, и там восстановительные процессы также замедлились из-за новых волн эпидемии», — констатировал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что даже более чем 20-процентный рост портфеля потребительского кредитования не может обеспечить российской экономике больше 2−3% роста ВВП.