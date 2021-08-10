Казань, 10 августа, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В международном аэропорту Казани открылся капсульный отель, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Andreyphotoair Аэропорт Казани

Отель расположен на первом этаже в терминале 1. Восемь номеров-капсул преставляют собой индивидуальные спальные места, оборудованные всем необходимым для длительного отдыха. Для пребывания в номере-капсуле предоставляются одноразовое постельное белье, камеры хранения, ростовое зеркало, климат-контроль, душевая, зарядная станция для гаджетов. Детей до 6 лет разместят бесплатно без предоставления дополнительного места. После каждого гостя проводится дезинфекция всей капсулы.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в международном аэропорту Ростова-на-Дону «Платов» открыли капсульный отель Time Sleep.

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