Тольятти, Самарская область, 10 августа, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту смерти ребенка в частной стоматологической клинике возбуждено в Самарской области. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Цифровая стоматология

По версии следствия, 8 августа 2021 года в частной стоматологической клинике г. Тольятти девочке 2011 года рождения лечили кариес с применением аппарата для ингаляционной анестезии.

«После отключения подачи наркоза у ребенка зафиксировано нарушение сердечного ритма. Проведенные реанимационные мероприятия результата не дали, зафиксирована клиническая смерть», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Расследование дела продолжается.