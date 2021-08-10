Очередное подорожание биткоина объяснили действиями Безоса и Маска
Москва, 10 августа, 2021, 14:50 — ИА Регнум. На рынке криптовалют растет количество игроков, в том числе из-за увеличения числа неквалифицированных инвесторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявила финансовый аналитик инвестиционной платформы Марго Пажинская, комментируя очередной взлет котировок биткоина.
«Сейчас существенно возросла стоимость криптовалюты, и это касается не только биткоина. За последнюю неделю рост цен на Ethereum составил около 20%, а на Dogecoin 25%. Причиной является высокий спрос, а также влияние деятельности Джеффа Безоса и Илона Маска — они подогревают интерес к криптовалютам и оказывают им поддержку. За последние несколько недель произошло несколько событий, стимулирующих рост — 21 июля Илон Маск на конференции «The B Word» заявил о том, что компания SpaceX совершила инвестиции в биткоин, компания Amazon неделей позже разместила объявление о вакансии ведущего специалиста по цифровым валютам, а 4 августа состоялось обновление сети Ethereum хардфорком London», — сказала Пажинская.
Напомним, как сообщалось ранее, биткоин подорожал до 44,55 тыс. долларов.