Москва, 10 августа, 2021, 14:50 — ИА Регнум. На рынке криптовалют растет количество игроков, в том числе из-за увеличения числа неквалифицированных инвесторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявила финансовый аналитик инвестиционной платформы Марго Пажинская, комментируя очередной взлет котировок биткоина.

Marco Verch Биткоин

«Сейчас существенно возросла стоимость криптовалюты, и это касается не только биткоина. За последнюю неделю рост цен на Ethereum составил около 20%, а на Dogecoin 25%. Причиной является высокий спрос, а также влияние деятельности Джеффа Безоса и Илона Маска — они подогревают интерес к криптовалютам и оказывают им поддержку. За последние несколько недель произошло несколько событий, стимулирующих рост — 21 июля Илон Маск на конференции «The B Word» заявил о том, что компания SpaceX совершила инвестиции в биткоин, компания Amazon неделей позже разместила объявление о вакансии ведущего специалиста по цифровым валютам, а 4 августа состоялось обновление сети Ethereum хардфорком London», — сказала Пажинская.

Напомним, как сообщалось ранее, биткоин подорожал до 44,55 тыс. долларов.