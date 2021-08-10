Москва, 10 августа, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Цены на газ в Европе в ходе торгов 10 августа второй раз за последние пять дней вновь превысили отметку в $540 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют биржи ICE.

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Так, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $542,5 за тысячу кубометров. Рост за день составил почти на 5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, на торгах 6 августа цена на газ в Европе обновила рекорд, превысив $540 за тысячу кубометров. Так, к 11:30 мск сентябрьский фьючерс на газ по индексу TTF дорожал до $546,3 за тысячу кубометров. При этом к моменту открытия торгов цена составляла $542,6, а затем снижалась до $535.

Рекордное подорожание произошло на фоне снижения прокачки через газопровод «Ямал — Европа» после пожара на заводе Газпрома в Ямало-Ненецком автономном округе.