Пхеньян, , 14:52 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын направил 9 августа поздравительную телеграмму президенту Сингапура Халимаху Якобу. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте МИД КНДР.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, северокорейский лидер поздравил сингапурского коллегу с государственным праздником — Днём образования Республики Сингапур. В послании он выразил надежду на дальнейшее расширение и развитие сотрудничества, а также пожелал сингапурскому народу благосостояния и процветания.

Напомним, что в начале августа Ким Чен Ын направил поздравительные телеграммы президенту Бенина Патрису Талону и президенту Швейцарии Гию Пармелину.