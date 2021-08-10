Вашингтон, , 14:48 — REGNUM Минюст США объявил 9 августа о намерении изучить возможность рассекречивания документов, касающихся терактов 11 сентября 2001 года, после того, как семьи погибших оказали на администрацию давление, сообщает The Hill.

На прошлой неделе семьи жертв, а также выжившие в терактах люди и спасатели призвали президента США Джо Байдена не посещать какие-либо памятные мероприятия по случаю теракта, если его администрация не рассекретит документы, относящиеся к роли Саудовской Аравии в террористическом акте. Группа сослалась на обещание, которое во время предвыборной кампании дал Байден о возможном рассекречивании части документов.

Группа заявила, что «не может добросовестно и с уважением к погибшим, больным и раненым приветствовать президента на наших священных местах, пока он не выполнит свое обязательство».