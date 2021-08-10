Астрахань, 10 августа, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Астраханской области 10 августа подтверждено 282 новых случая заражения коронавирусом — на пять меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Министерство обороны Италии Лабораторные исследования на COVID-19 в Италии

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Всего в регионе было зарегистрировано 46 тыс. 530 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1615 человек.

За весь период 1209 человек скончались. Десять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,00.