Рузаевка, Мордовия, 10 августа, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Мордовии разыскивается девушка, которая причастна к возгоранию танка на территории Музея военной техники под открытым небом в Рузаевке. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Пресс-служба управления МВД по Мордовии Повреждения танка после возгорания

Сообщение о возгорании техники на территории музея поступило в районное подразделение полиции вечером 8 августа. Было установлено, что у выставочного танка повреждено одно резиновое полотно, расположенное на его борту над гусеницей.

Согласно записям камер наблюдения, полотна подожгла неизвестная девушка, которая затем скрылась с места происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в том же музее неизвестные подожгли систему залпового огня «Град». Горело одно из сидений в кабине. Огонь удалось оперативно потушить, площадь возгорания составила 1 кв. метр. В кабине автомобиля было разбито стекло.