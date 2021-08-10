Сыктывкар, 10 августа, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В Коми за последние сутки скончались пять ковид-пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Коронавирус

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Накануне, 9 августа в регионе было выявлено 279 носителей коронавируса, 101 из них — в столице Коми, 51 — в Ухте. Под медицинским наблюдением находится 7151 человек.

Всего с начала пандемии инфекцию перенесли 48 980 жителей республики, 153 из них были признаны здоровыми 9 августа.