Дамаск, , 14:51 — REGNUM Состав нового правительства Сирии утвердил президент арабской республики Башар Асад. Об этом 10 августа сообщает сирийское агентство SANA.

Башар Асад Kremlin.ru

По информации источника, Асад «подписал указ под номером 208 о формировании нового сирийского правительства под руководством Хусейна Арнуса».

При этом, как следует из обнародованного указа, свои посты в новом правительстве сохранили министр обороны Али Абдалла Айюб и глава министерства иностранных дел и по делам эмигрантов Фейсал Микдад.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа стало известно, что в сирийской провинции Хама один мирный житель был убит в результате минометного обстрела боевиков, еще двое получили осколочные ранения.