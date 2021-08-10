Дамаск, 10 августа, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Состав нового правительства Сирии утвердил президент арабской республики Башар Асад. Об этом 10 августа сообщает сирийское агентство SANA.

Kremlin.ru Башар Асад

По информации источника, Асад «подписал указ под номером 208 о формировании нового сирийского правительства под руководством Хусейна Арнуса».

При этом, как следует из обнародованного указа, свои посты в новом правительстве сохранили министр обороны Али Абдалла Айюб и глава министерства иностранных дел и по делам эмигрантов Фейсал Микдад.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа стало известно, что в сирийской провинции Хама один мирный житель был убит в результате минометного обстрела боевиков, еще двое получили осколочные ранения.