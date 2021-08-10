Москва, , 14:44 — REGNUM Воздушно-космические силы (ВКС) России в первой половине 2021 года получили порядка 30 самолётов и вертолётов, заявил 10 августа заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

«В интересах ВКС поставлены два новых и три отремонтированных самолета, восемь новых и 14 прошедших ремонт вертолетов», — сказал он в ходе единого дня приемки военной продукции.

Он добавил, что ВКС также получили два комплекса с беспилотными летательными аппаратами «Форпост-Р», 12 новых и 15 отремонтированных радиолокационных станций различного назначения и более 32 тыс. единиц авиационных средств поражения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Криворучко заявил, что три новых атомных подводных лодки и еще одну дизель-электрическую субмарину получит в нынешнем году Военно-морской флот (ВМФ) России.

Также ВМФ РФ получит в 2021 году четыре серийных многофункциональных истребителя пятого поколения Су-57, три береговых ракетных комплекса «Бастион», 15 межконтинентальных баллистических ракет, а также семь зенитно-ракетных комплексов и систем.

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