Москва, 10 августа, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, утверждающее проект благоустройства территорий у двух станций МЦД-2, сообщает 10 августа сайт мэрии столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Работы пройдут на территории, прилегающей к платформам Бутово и Щербинка. Обе расположены в южной части столицы.

«Согласно проекту, на этой территории построят три пешеходных перехода через пути МЦД-2 — в районе станций Бутово и Щербинка, а также вблизи пересечения Проектируемого проезда № 359 с Миргородской улицей. От него проложат пешеходный маршрут к расположенной рядом жилой застройке», — рассказали в мэрии.

Также планируется реконструировать улично-дорожную сеть, создать сеть велодорожек.