Омск, 10 августа, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Прививку от COVID-19 сделали 499 109 жителей Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 августа в областном министерстве здравоохранения.

Екатеринбург.рф Вакцинация

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По данным минздрава, оба компонента вакцины в Омской области получили уже 373 163 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 августа в регионе выявлено 65 109 носителей коронавируса, выздоровели 47 272 человека, скончались 1794 ковид-пациента.