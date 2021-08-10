Цхинвал, 10 августа, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших выходных провели 186 тестов на коронавирус, из которых 16 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 10 августа сообщила агентству «Рес».

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По ее словам, за время пандемии в республике выявили 4454 носителей SARS-CoV-2, из них 3781 выздоровели, в том числе 12 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 473 носителя коронавируса.

Днём ранее в Южной Осетии сообщили о 37 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате проведения 328 тестов.

Как рассказала журналистам глава Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии Индира Биченова, за прошедшие сутки в республике госпитализировали трёх пациентов с COVID-19, выписали из «красной зоны» десять человек. Всего там лечатся 65 пациентов.

Как отметила Кочиева, с конца прошлой недели в Южной Осетии наблюдается снижение темпов распространения коронавируса.