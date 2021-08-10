Владикавказ, 10 августа, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В больницу Северной Осетии, где 9 августа произошло ЧП из-за неполадок в системе подачи кислорода, направлена газозарядная станция от Министерства обороны РФ. Её доставят два военных автомобиля из города Моздока, сообщили 10 августа в пресс-службе Южного военного округа.

Мастер Снов Баллоны с кислородом

«Военнослужащие аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного в городе Моздок, доставят газообразный кислород в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской. <…> Унифицированные газозарядные станции предназначены для зарядки бортовых систем воздушных судов газообразным кислородом, азотом или воздухом», — говорится в сообщении округа.

Напомним, 9 августа в больнице скорой медицинской помощи из-за отказа в системе снабжения кислородом погибли девять пациентов. Еще два человека скончались позже. Их смерть от аварии на газопроводе пока не подтверждена. В минздраве региона сообщили о том, что люди скончались из-за системного сбоя. В его причинах сейчас разбираются специалисты и правоохранители.

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