Москва, 10 августа, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель во время предстоящего визита в Киев не окажет финансовой помощи Украине. Об этом 10 августа заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Эксперт убежден, что украинским властям не следует рассчитывать на получение финансовой помощи от Германии после переговоров с Меркель. Максимум, что они смогут получить это партию вакцин от коронавируса.

«Какие деньги? То, что она обещает Украине — это лишняя вакцина, которая в Германии есть, а на Украине — нет», — сказал Рар.