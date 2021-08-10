Салехард, 10 августа, 2021, 14:37 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлен 131 новый случай заражения коронавирусом. При этом 16 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 10 августа региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял аналогичное количество.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 10 августа 44 947 заражений коронавирусом. Выздоровел 42 730 человек, 519 пациентов с COVID-19 скончались (на четыре человека больше, чем днём ранее).