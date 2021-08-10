Москва, 10 августа, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Судьи, которые выносили вердикт по результатам выступлений российской гимнастки Дины Авериной и спортсменки из Израиля Линой Ашрам на Олимпиаде в Токио, намеренно занизили баллы российской спортсменки. Об этом 10 августа в эфире телеканала «России 24» заявила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева.

Kuban24.tv Алина Кабаева

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«То, что произошло сейчас в мировой художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, конечно, вопиющий случай», — подчеркнула она.

Кабаева отметила, что Аверина чисто выступила во время всех испытаний, чего не скажешь об Ашрам, которая, хоть и «хорошая спортсменка», допустила грубую ошибку. По словам Кабаевой, за потерю ленты ей должны были снять один балл, а сняли только 0,7 балла.

Также недоумение олимпийской чемпионки вызвало и время, которое потребовалось судьям для выставления оценок. По её словам, обычно на это уходит две-три минуты, а судьи совещались целых шесть минут.

«Это говорит о чем? О том, что судьи не хотели, чтобы Аверина победила израильскую гимнастку», — отметила Кабаева.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Олимпиаде в Токио Россия впервые за 25 лет осталась без золотых медалей в художественной гимнастике. Российская гимнастка Дина Аверина заняла второе место в личном многоборье, уступив представительнице Израиля Линой Ашрам, которая в упражнениях с лентой допустила потерю снаряда. Судейство вызвало неодобрение со стороны российских болельщиков, экспертов и спортивных чиновников.