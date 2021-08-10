Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 10 августа, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик 10 августа опроверг сообщения некоторых региональных СМИ о том, что он участвовал в заседании президиума, посвященном назначению членов совета директоров Центробанка БиГ.

Medija centar Beograd Милорад Додик

Додик заявил журналистам, что 9 августа он отказался от участия в телефонном заседании.

«Вчера поступил запрос о проведении телефонного заседания, и я ответил, что я против. Мое участие заключалось только в том, что я отказался о участия в заседании», — процитировало агентство «Танюг» слова Додика.

По мнению лидера боснийских сербов, некоторые СМИ пытаются разрушить сербское единство и повлиять на общее решение политических партий Республики Сербской не участвовать в работе органов власти БиГ, пока действует закон Валентина Инцко о запрете отрицания «геноцида в Сребренице».

Напомним, что бывший верховный представитель международного сообщества в БиГ Валентин Инцко под самый конец своего мандата ввел в уголовное законодательство Боснии и Герцеговины положение об уголовной ответственности за отрицание «геноцида в Сребренице». Политические партии Республики Сербской в знак протеста приняли решение о том, что не будут участвовать в работе совместных органов власти на уровне БиГ пока этот закон в силе.