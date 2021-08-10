Москва, 10 августа, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев прокомментировал заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Запад готовит почву, чтобы подвергнуть сомнению результаты предстоящих выборов в России.

ИА REGNUM Выборы

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«Данные, собранные Комиссией, свидетельствуют о систематических попытках извне посеять недоверие к нашим выборам. Анализ информации, распространяемой авторитетными изданиями, как за рубежом, так и в России, подтверждает это.

«В частности, негативные материалы о ходе избирательной кампании в нашей стране были опубликованы в последние дни рядом изданий в США, Канаде, Великобритании, Франции, Италии, Австрии, Германии, Чехии, Польше и Литве. Ключевыми темами стали отсутствие на российских выборах наблюдателей от ОБСЕ и недопуск к участию в избирательной кампании лиц, причастных к экстремистской деятельности.

Вкупе с деструктивной ангажированной критикой наших законов рядом подконтрольных зарубежным правительствам НПО, всё это представляет спланированную кампанию по дискредитации выборов в России и подготовку общественного мнения за рубежом к непризнанию их результатов», — написал Василий Пискарев на ТМ-канале Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

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