В Тамбовской области за сутки выявлены 90 новых носителей коронавируса
Тамбов, 10 августа, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В Тамбовской области 10 августа подтверждено 90 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.
Александр Куликов ИА REGNUM
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Всего в области было зарегистрировано 38 тыс. 615 носителей вируса.
После выздоровления были выписаны 36 тыс. 335 пациентов, в том числе 66 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 724 человека. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.