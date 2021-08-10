Тамбов, 10 августа, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В Тамбовской области 10 августа подтверждено 90 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Александр Куликов ИА REGNUM Реанимация для больных COVID-19

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Всего в области было зарегистрировано 38 тыс. 615 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 36 тыс. 335 пациентов, в том числе 66 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 724 человека. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.