Москва, 10 августа, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Московский государственный университет начнёт новый учебный год в очном формате, сообщает 10 августа по Федеральное агентство новостей.

Владимир Югасов ИА Красная Весна МГУ

«Новый учебный год для студентов Московского государственного университета имени Ломоносова может начаться в традиционном очном формате», — говорится в материале агентства.

Отмечается, что контроль за эпидемиологической ситуацией в вуз можно будет осуществлять при помощи тестирования, ранее с подобной инициативой выступали вирусологи.

О том, что с 1 сентября занятия в вузе могут начаться в очном режиме, в июне говорил ректор МГУ Виктор Садовничий.