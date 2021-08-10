Саратов, 10 августа, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Саратове из-за пожара в цирке имени «Братьев Никитиных» проводится эвакуация животных, сообщает 10 августа пресс-служба ГУ МЧС России по Саратовской области.

Пожар

Губернатор региона Валерий Радаев поручил зампреду Александру Соловьеву установить причины пожара и оказать необходимую помощь в оперативном восстановлении цирка. Также поставлена задача оценить соблюдение правил противопожарной безопасности на объекте.

По данным ряда местных СМИ, цирковая труппа в настоящее время находится на гастролях.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове 10 августа загорелось недавно отреставрированное здание цирка. В центр города по сигналу бедствия съехались пожарные машины.

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