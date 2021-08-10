Архангельск, 10 августа, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В Архангельской области пятилетний ребёнок остался без жизненно важного лекарства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Артуро Микелена. Больной ребенок (фрагмент). 1886

«Котласской межрайонной прокуратурой в ходе проверки по обращению гражданина установлено, что пятилетняя девочка, имеющая редкое заболевание, не обеспечена необходимым жизненно важным лекарственным препаратом, что грубо нарушает право ребенка на надлежащее медицинское обеспечение и ставит под угрозу его здоровье и дальнейшее развитие», — сообщили в ведомстве.

Решением суда обязанность обеспечить девочку необходимым лекарством возложена на региональный минздрав.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай был выявлен в Архангельской области в январе 2021 года — из-за бездействия чиновников минздрава ребенок-инвалид из Северодвинска длительное время оставался без жизненно важных лекарств.