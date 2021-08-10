Цхинвал, 10 августа, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Министерстр здравоохранения Южной Осетии СосланНаниев предложил помощь Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе в связи с произошедшим там ЧП. Об этом в югоосетинском министерстве сообщили агентству «Рес».

Южная Осетия и Россия

"Глава минздрава Северной Осетии Сослан Тебиев выразил благодарность за предложение и сообщил, что на данный момент необходимости в помощи с юга нет», — сообщили журналистам в минздраве Южной Осетии.

Во Владикавказе также сообщили, что в клинике там лечатся два гражданина Южной Осетии. Из них никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Республиканской больнице во Владикавказе прорвало трубу в системе подачи кислорода. В результате ЧП из 13 пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, скончались 11.