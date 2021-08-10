Москва, 10 августа, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Компания Kia представила на российском авторынке новое шестиместное исполнение внедорожника Mohave. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Kia Шестиместная версия внедорожника Kia Mohave

В России Mohave представлен в версии Premium+. Данная комплектация оснащается двумя раздельными сиденьями «капитанского» типа с регулируемыми по высоте и углу наклона подлокотниками на втором ряду.

Сиденья имеют трехуровневый обогрев и вентиляцию. Кроме шторок безопасности по всей длине салона установлены задние боковые подушки безопасности. Кроме того, во втором ряду кресел предусмотрены подстаканники.

Цветовая гамма интерьера новинки состоит из трех вариантов — черный Satin Black, светло-коричневый Saddle Brown и светло-серый Light Grey. Стоит шестиместная версия Mohave 4 299 900 рублей.

Ранее компания Kia представила специальную версию Soul EV Boardmasters Edition, предназначенную для серферов.

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