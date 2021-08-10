Варшава, 10 августа, 2021, 14:33 — ИА Регнум. 10 августа в Польше завершился традиционный ежегодный турнир по велоспорту Tour de Pologne. На этот раз турнир прошел в городе Хелм. Об этом сообщает Polskie Radio.

Велоспорт

В этом году в одной из крупнейших велогонок Восточной Европы соревновались 19 велокоманд со всего мира. Победителем турнира в этом году стал Фил Баухаус из Германии. Маршрут Tour de Pologne из Люблина в Хелм составил 216 км.

«Эмоции очень яркие, потому что это впервые Tour de Pologne прошел в Хелме. Мы стараемся болеть и поддерживать велогонщиков. Заезд завершился чуть раньше, чем планировалось, и погода — очень кстати. Нам очень нравится», — сказал журналистам один из болельщиков.